Grillowanie w ogrodzie: niezbędne akcesoria do grillowania

Grillowanie jest nie tylko jednym ze sposobów spędzania wolnego czasu. To także idealny pretekst, aby spotkać się w gronie znajomych. Zanim jednak zachwycimy zaproszonych gości aromatem przyrządzonych potraw, warto zaopatrzyć się w zestaw podstawowych akcesoriów do grillowania Broil King. Przeczytaj jak przygotować na grillu kurczaka, żeberka i pizzę!

Szczypce, łopatka, szczotka i wiele innych akcesoriów to absolutne „must have”. Powinny się one znaleźć na wyposażeniu każdego miłośnika grillowania. Na rynku dostępnych jest obecnie bardzo wiele firm oferujących odpowiednie dodatki. Różnią się one między sobą zastosowanymi rozwiązaniami, jakością i ceną. Jak więc dobrze wybrać?

Szczypce, łopatka, szczotka i latarka - akcesoria do grillowania

Z pewnością dobrze jest zainwestować w przybory o odpowiedniej jakości. Idealnym rozwiązaniem jest zestaw akcesoriów do grillowania firmy Broil King z serii Baron. W jego skład wchodzą:

łopatka do przewracania potraw,

szczypce z blokadą,

szczotka do czyszczenia z płaszczem chroniącym przed odpryskującym tłuszczem,

silikonowy pędzel do konserwacji rusztów i nakładania sosów.

Zestaw Baron zachwyca niepowtarzalnym designem, który idzie w parze z funkcjonalnością i dbałością o detale. Poręczne uchwyty i możliwość zawieszenia narzędzi na grillu gwarantują komfort i wygodę, a profilowana rękojeść w każdym z modeli zapewnia pewny chwyt. Kwadratowe wieszaki sprawiają, że narzędzie nie bujają się po zawieszenie na grillu.

Wygodne i bezpieczne grillowanie

Dzięki zastosowaniu trzech różnych kolorów rękojeści szczypiec zestawu Baron możemy przypisać im różne funkcje. Narzędzie z zieloną rękojeścią można przeznaczyć do grillowania warzyw, niebieskie do ryb, a czerwone do mięsa. Dzięki takiemu rozwiązaniu potrawy zachowują bogactwo smaków i nie dochodzi do wymieszania składników, co jest bardzo istotne z punktu widzenia osób cierpiących na alergie.



Szczypce Broil King posiadają blokadę oraz zawieszkę. Jedna końcówka szczypiec jest płaska, co ułatwia podnoszenie z rusztu, natomiast druga – wyposażona w ząbkowane zakończenie – ułatwia utrzymanie podniesionego kawałka mięsa, ryby lub warzyw.



Aby grillowanie było jeszcze bardziej bezpieczne i wygodne – szczególnie po zmroku – warto mieć na podorędziu latarkę ledową Q-Lite Broil King. Silny strumień światła pozwala na skontrolowanie stopnia wypieczenia potraw. Latarkę można przymocować bezpośrednio do rączki pokrywy grilla Broil King.



Po sutym grillowym przyjęciu powinno się zadbać o czystość urządzenia. Warto mieć na wyposażeniu drewnianą szczotkę ze stalowym włosiem, służącą do czyszczenia rusztu. Drewniany skrobak na końcu szczotki zapobiega uszkodzeniom rusztów powlekanych porcelaną, a silikonowa osłona skutecznie chroni przed rozpryskiwaniem tłuszczu podczas czyszczenia.

Kilka niezbędnych rzeczy, bez których grill się nie uda

Oprócz tradycyjnych potraw z czerwonych mięs coraz więcej osób decyduje się na przyrządzanie dań z ryb, warzyw czy delikatnych białych mięs. Tak urozmaicone menu wymaga dodatkowego wyposażenia, jak na przykład cedrowej deski do grillowania Broil King. Przed użyciem deskę należy namoczyć na około 30 minut w wodzie, a następnie natrzeć olejem tę stronę, na której zostanie umieszczone jedzenie. Dzięki temu zabiegowi serwowane z niej potrawy przejdą wyjątkowym i delikatnym aromatem egzotycznego drzewa.



Bardzo dobrym pomysłem wydaje się zakup wąskiego woku do grillowania m.in. warzyw. Dodatkowe wyposażenie pozwoli na zaoszczędzenie miejsca na powierzchni rusztów. Wok Broil King wykonany został ze stali szlachetnej, przez co jest trwały i łatwy w czyszczeniu. Unikalnym rozwiązaniem jest usytuowanie na dnie woka otworów, dzięki czemu potrawy przenikają aromatem dań z grilla. Wok został zaprojektowany w taki sposób, aby pasował szerokością do jednej kratki rusztu w grillach gazowych Broil King z serii Imperial, Regal, Baron, Crown, Gem i Cart.



Grillowanie to przyjemność, do której warto odpowiednio się przygotować, dlatego idealnym dopełnieniem do woka będzie wąska brytfanna perforowana. Można ją wykorzystać nie tylko jako przykrywkę, ale dzięki uniwersalnemu uchwytowi z łatwością mieszać warzywa.

Chrupiący kurczak z grilla

Przydatny przy grillowaniu okazać się może stojak do kurczaka z brytfanną służący do pieczenia kurczaka, kaczki lub gęsi w pozycji pionowej. Dla doświadczonego kucharz to niezbędne narzędzie – dzięki niemu mięso jest nie tylko upieczone równomiernie z każdej strony, ale staje się soczyste i niezwykle aromatyczne. A to za sprawą wkręcanego w brytfannę cylindrycznego stojaka wypełnionego piwem lub dowolnym płynem. Brytfanna o wymiarach 23 x 23 cm stanowi stabilną podstawę. Stojak z brytfanną wykonany jest ze stali szlachetnej, a uchwyty o grubości 10 mm zapewniają łatwe i pewne przenoszenie zestawu.



Nieoceniony jest również wieszak na podudzia z brytfanną, który umożliwia wygodne i łatwe podwieszenie podudzi oraz skrzydełek. Brytfanna wypełniona płynną marynatą dodatkowo nawilża mięso i dodaje mu niepowtarzalnego smaku. Mięso nie ma bezpośredniego kontaktu z ogniem, przez co jest upieczone równomiernie. Nie zachodzi również konieczność jego obracania. Jest to najprostsza i bezobsługowa metoda grillowania. Zestaw wykonany ze stali szlachetnej, można myć w zmywarce.

Żeberka z grilla – palce lizać

Przygotowanie soczystych i smacznych żeberek dzięki żeliwnej brytfannie Broil King jest teraz zdecydowanie łatwiejsze. Unikalne rozwiązanie w postaci umieszczonego wewnątrz naczynia rusztu ze stali szlachetnej zapewnia potrawie idealny wręcz smak. A wszystko to dzięki temu, że z umieszczonego na ruszcie pieczonego mięsa skapują soki i tłuszcze, które następnie odparowują i wnikają w głąb potrawy.



Przygotowane w ten sposób żeberka są niezwykle soczyste i kruche – można to poznać m.in. po tym, iż z łatwością można wyciągnąć z nich kość. Żeliwo długo utrzymuje ciepło oraz zapobiega przywieraniu. Oczywiście brytfannę można wykorzystać do pieczenia, zapiekania, duszenia i gotowania nie tylko żeberek. Brytfanna o wymiarach 44,5 x 17,5 x 18 cm, może być umieszczona wzdłuż rusztu, dzięki czemu powierzchnia do grillowania jest w pełni zoptymalizowana.

Pizza z grilla

Miłośnicy pizzy oraz osoby poszukujące ciekawych rozwiązań i nowych smaków z pewnością zwrócą uwagę na kamień do pizzy z łopatą. To ciekawy pomysł dla kulinarnych eksperymentatorów. Przygotowanie pizzy jest banalnie proste. Kamień wystarczy umieścić na ruszcie i rozgrzać grilla do temperatury około 300 st. C. Następnie należy położyć ciasto z ulubionymi dodatkami, a pizza będzie gotowa w kilka minut. Pierścień, na którym umieszczony jest kamień, posiada z tyłu wyższy rant, dzięki czemu z łatwością zdejmuje się pizzę z kamienia za pomocą łopaty, znajdującej się w zestawie.



Aby grillowanie było jeszcze bardziej bezpieczne i wygodne, warto wyposażyć się rozpylacz oleju, który umożliwia szybkie i sprawne naoliwienie rusztu przed i po grillowaniu oraz nawilżenie potraw w trakcie pieczenia. Urządzenie nie zawiera aerozolu, co sprawia, że jest bezpieczne i ekologiczne w użyciu.