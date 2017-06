Co wybrać na taras: deski drewniane czy kompozytowe. Wybieramy deski tarasowe

Przy wyborze materiału na nawierzchnię na taras obok wyglądu bierzemy pod uwagę także jego trwałość oraz funkcjonalność. Wiele osób decyduje się na drewniane deski tarasowe lub deski kompozytowe. Które z nich są lepsze? Które spełnią nasze oczekiwania? Specjaliści z firmy DLH, postanowili ułatwić nam wybór i porównali dwa popularne rodzaje nawierzchni tarasowych.

Deski drewniane na taras

Deska drewniana (modrzew, świerk czy drewno egzotyczne) to przepis na taras w szlachetnym wydaniu. Naturalny materiał o pięknym usłojeniu, zależnym od gatunku drewna, znakomicie komponuje się z ogrodową roślinnością. Deski drewniane nie nagrzewają się tak, jak płytki ceramiczne, co na pewno docenią wszyscy domownicy, lubiący chodzić boso po tarasie. W ofercie firmy DLH znajdują się deski drewniane w kilku kategoriach cenowych – od stosunkowo niedrogich, z bardzo popularnego modrzewia i świerku, po droższe i niezwykle trwałe gatunki egzotyczne.

Deski kompozytowe na taras

Deska kompozytowa jest wyprodukowana z pyłu drzewnego połączonego z tworzywem sztucznym. W efekcie otrzymujemy miły w dotyku, wytrzymały, odporny na działanie czynników atmosferycznych produkt, który nie pęka i nie ulega wypaczaniu. Co ważne, deski kompozytowe są zazwyczaj tańsze od desek z drewna egzotycznego, wymagają minimalnej pielęgnacji i są objęte wieloletnią gwarancją producenta.

Kolorystyka desek tarasowych

Deski drewniane . Deski z drewna egzotycznego charakteryzują się bogatą kolorystyką. Ponadto naturalne drewno można wybarwiać na dowolne kolory za pomocą specjalnych olejów do tarasu. By zachować pożądany kolor DLH sugeruje robić to co najmniej raz w roku.

. Deski z drewna egzotycznego charakteryzują się bogatą kolorystyką. Ponadto naturalne drewno można wybarwiać na dowolne kolory za pomocą specjalnych olejów do tarasu. By zachować pożądany kolor DLH sugeruje robić to co najmniej raz w roku. Deski kompozytowe. Kompozyt LUNA, VIVA i GAMRAT dostępny jest w zależności od wersji w kolorach: antracyt, szary, brąz, ciemny brąz, teak i biel. Z biegiem lat może delikatnie zmienić odcień. Desek kompozytowych nie wybarwiamy na nowo.

Pielęgnacja drewnianych desek tarasowych

„W celu zachowania naturalnego koloru drewna oraz zapewnienia dodatkowej ochrony należy stosować olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane. Olejowanie najlepiej powtarzać dwa razy w roku: na wiosnę przed rozpoczęciem sezonu oraz jesienią, aby odpowiednio zabezpieczyć przed zimą.” – radzi Arkadiusz Maciejewski z Akademii Drewna.

Oczywiście każdy taras wymaga oczyszczenia z piasku i błota i innych zabrudzeń. Zrobimy to we własnym zakresie, pytając w sklepie o środki do renowacji tarasu. Możemy również skorzystać z usług fachowca, który dokładnie oczyści deski i ponownie je zaolejuje za pomocą specjalistycznego sprzętu.

W sezonie taras spełnia funkcję mini kuchni, gdzie wspólnie grillujemy i jemy posiłki. Jeśli tłuszcz czy czerwone wino napotka na naturalne drewno i nie da się go usunąć za pomocą wody, wówczas możemy spróbować delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i zaolejować na nowo.

Pielęgnacja kompozytowych desek tarasowych

Deski kompozytowej nie trzeba impregnować olejem ani malować farbą, jednakże warto pamiętać o regularnym sprzątaniu tarasu. Poradzi z tym sobie zwykła szczotka z wodą.

Zabrudzoną deskę kompozytową należy spróbować wyczyścić za pomocą wody z detergentem. W przypadku tłustych plam konieczne może okazać się użycie papieru ściernego. Dotyczy to również zarysowań, powstałych przy codziennej eksploatacji: dziecięcych zabawach i letnich wieczorach z przyjaciółmi, którym towarzyszą np. tańce na szpilkach.

Warto wiedzieć Kratki tarasowe z drewna egzotycznego Kratki tarasowe z drewna egzotycznego to idealne rozwiązanie dla osób ceniących szybkie i łatwe rozwiązania. Kratki wykonane są ze szlachetnego drewna egzotycznego i doskonale sprawdzą się na balkonie, tarasie oraz w ogrodzie. Niewątpliwą zaletą kratek tarasowych jest szybki montaż i demontaż bez pomocy specjalistów.

Trwałość drewnianych desek tarasowych

Drewno egzotyczne oferowane przez DLH charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na czynniki atmosferyczne i obejmuje najwyższe klasy użytkowania. Trwałość tych gatunków drewna w odkrytej architekturze określa się na kilkadziesiąt lat. Trwałość desek tarasowych DLH z drewna iglastego określa się na kilkanaście lat (w zależności od gatunku drewna).

Trwałość kompozytowych desek tarasowych

Dodatek tworzywa sztucznego w deskach kompozytowych sprawia, że produkt ten jest bardzo trwały. W zależności od kolekcji producent udziela 10- lub 25-letnią gwarancję na atak grzybów. Dzięki temu przez wiele lat możemy zapomnieć o wydatkach związanych z kupnem nowej nawierzchni tarasowej.



Naturalnego drewna i desek kompozytowych nie powinniśmy traktować jako konkurencji. Każda z opcji ma swoich zwolenników, a ostateczny wybór będzie podyktowany możliwościami finansowymi, dostępną paletą kolorów i indywidualnymi preferencjami.



Dla wiecznie zabieganych DLH proponuje ciekawą alternatywę – kratki tarasowe z drewna egzotycznego, które dzięki swojej konstrukcji szybko zamontujemy na tarasie i balkonie bez pomocy specjalistów.